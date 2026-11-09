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Mandi News: डैहर प्रीमियर लीग के ऑक्शन में ललित चंदेल सबसे महंगे खिलाड़ी

Tue, 10 Nov 2026 10:39 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी Updated Tue, 10 Nov 2026 10:39 AM IST
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Lalit Chandel is the most expensive player in the Dahar Premier League auction.
मंडी। डैहर प्रीमियर लीग (डीपीएल) सीजन-14 को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह बढ़ गया है। खिलाड़ी नीलामी में 12 टीम मालिकों ने 170 खिलाड़ियों को अपनी टीमों में शामिल किया।
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बिलासपुर के ललित चंदेल सबसे महंगे खिलाड़ी रहे। उन्हें शर्मा लाइट हाउस की टीम ने 30 हजार रुपये की बोली लगाकर खरीदा। डीपीएल स्पोर्ट्स क्लब डैहर के अध्यक्ष राजकुमार शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता के तहत आगामी दो महीने तक हर रविवार को डैहर के खेल मैदान में मुकाबले होंगे। इसमें विभिन्न टीमें खिताब के लिए मैदान में उतरेंगी। खिलाड़ी चयन के बाद अब प्रतियोगिता को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं।
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