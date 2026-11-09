सराज दीप उत्सव : थुनाग मेले का भव्य जलेब के साथ आगाज

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हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष ठाकुर चेतराम ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर मेले का उद्घाटन किया। पारंपरिक वाद्य यंत्रों और देव ध्वनियों के बीच निकली जलेब आकर्षण का केंद्र रही।उद्घाटन अवसर पर देव काला कामेश्वर (शिव स्वरूप), माता हिडिंबा, देव पताल, देव खुड्डी जहल और देवी दुलासन ने उपस्थिति दर्ज करवाई। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने जलेब में भाग लेकर देवी-देवताओं का आशीर्वाद लिया।पिछले वर्ष प्राकृतिक आपदा के कारण मेले का आयोजन नहीं हो पाया था। एक साल के अंतराल के बाद इस बार उत्सव के आयोजन से स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है।पहली बार 700 से 800 देवलुओं के साथ आएंगे देव बिठ्ठू नारायणसराज घाटी में पहली बार थाची क्षेत्र के आराध्य देवता बिठ्ठू नारायण करीब 700 से 800 देवलुओं और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ थुनाग पहुंचेंगे। देव काला कामेश्वर के गूर खेम सिंह ठाकुर के निमंत्रण पर देवता थुनाग आ रहे हैं। यहां वह माता हिडिंबा की कोठी में देव काला कामेश्वर के साथ विराजमान होंगे। 11 नवंबर को मेले के समापन पर निकलने वाली भव्य जलेब में देव बिठ्ठू नारायण विशेष आकर्षण रहेंगे।सांस्कृतिक कार्यक्रमों और खेल प्रतियोगिताओं का होगा आयोजनउत्सव में सराज की समृद्ध देव संस्कृति, लोक परंपराओं और आपसी भाईचारे की झलक देखने को मिलेगी। चार दिन तक खेल प्रतियोगिताओं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। मेला कमेटी और स्थानीय प्रशासन की ओर से आयोजन को लेकर आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं।