Mandi News: अलग वॉरियर्स ने डंढाल एकादश को 28 रन से हराया, रॉबिन कटोच बने मैन ऑफ द मैच
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी Updated Tue, 10 Nov 2026 10:39 AM IST
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कोटली (मंडी)। ग्राम पंचायत बग्गी तुंगल के क्रिकेट मैदान में आयोजित नवल किशोर और दीपक कुमार मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता के दूसरे दिन अलग वॉरियर्स ने डंढाल एकादश को 28 रन से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया।
प्रतियोगिता में अनिकेत वर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान अनिकेत वर्मा और सुनील वर्मा ने आयोजन समिति को 7200 रुपये की सहयोग राशि भी प्रदान की।
मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए अलग वॉरियर्स ने चार विकेट पर 128 रन बनाए। रॉबिन कटोच ने 32 गेंदों में 82 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 11 छक्के और दो चौके शामिल रहे। दिनेश कटोच ने 31 रन बनाए।
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जवाब में डंढाल एकादश की टीम छह विकेट पर 100 रन ही बना सकी। अभिषेक शर्मा ने 27 और अमन ठाकुर ने 17 रन बनाए। अलग वॉरियर्स के मनोज कुमार ने तीन विकेट झटके। शानदार बल्लेबाजी के लिए रॉबिन कटोच को मैन ऑफ द मैच चुना गया।
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प्रतियोगिता में अनिकेत वर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान अनिकेत वर्मा और सुनील वर्मा ने आयोजन समिति को 7200 रुपये की सहयोग राशि भी प्रदान की।
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मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए अलग वॉरियर्स ने चार विकेट पर 128 रन बनाए। रॉबिन कटोच ने 32 गेंदों में 82 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 11 छक्के और दो चौके शामिल रहे। दिनेश कटोच ने 31 रन बनाए।
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जवाब में डंढाल एकादश की टीम छह विकेट पर 100 रन ही बना सकी। अभिषेक शर्मा ने 27 और अमन ठाकुर ने 17 रन बनाए। अलग वॉरियर्स के मनोज कुमार ने तीन विकेट झटके। शानदार बल्लेबाजी के लिए रॉबिन कटोच को मैन ऑफ द मैच चुना गया।