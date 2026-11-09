Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   Alag Warriors defeated Dandhal XI by 28 runs; Robin Katoch was named Man of the Match.

Mandi News: अलग वॉरियर्स ने डंढाल एकादश को 28 रन से हराया, रॉबिन कटोच बने मैन ऑफ द मैच

Tue, 10 Nov 2026 10:39 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी Updated Tue, 10 Nov 2026 10:39 AM IST
विज्ञापन
Alag Warriors defeated Dandhal XI by 28 runs; Robin Katoch was named Man of the Match.
कोटली (मंडी)। ग्राम पंचायत बग्गी तुंगल के क्रिकेट मैदान में आयोजित नवल किशोर और दीपक कुमार मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता के दूसरे दिन अलग वॉरियर्स ने डंढाल एकादश को 28 रन से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया।
विज्ञापन

प्रतियोगिता में अनिकेत वर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान अनिकेत वर्मा और सुनील वर्मा ने आयोजन समिति को 7200 रुपये की सहयोग राशि भी प्रदान की।
विज्ञापन


मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए अलग वॉरियर्स ने चार विकेट पर 128 रन बनाए। रॉबिन कटोच ने 32 गेंदों में 82 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 11 छक्के और दो चौके शामिल रहे। दिनेश कटोच ने 31 रन बनाए।
विज्ञापन
विज्ञापन

जवाब में डंढाल एकादश की टीम छह विकेट पर 100 रन ही बना सकी। अभिषेक शर्मा ने 27 और अमन ठाकुर ने 17 रन बनाए। अलग वॉरियर्स के मनोज कुमार ने तीन विकेट झटके। शानदार बल्लेबाजी के लिए रॉबिन कटोच को मैन ऑफ द मैच चुना गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed