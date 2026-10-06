फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   Four primary and two middle schools in Chamba closed.

Mandi News: चंबा के चार प्राथमिक, दो माध्यमिक स्कूल बंद

Wed, 07 Oct 2026 04:21 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 04:21 AM IST
विज्ञापन
Four primary and two middle schools in Chamba closed.
चंबा। जिले में शून्य नामांकन वाले छह सरकारी स्कूलों पर सरकार ने ताला लगा दिया है। प्रदेश सरकार ने चार राजकीय प्राथमिक और दो राजकीय माध्यमिक पाठशालाओं को डि-नोटिफाई करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इन स्कूलों में लंबे समय से एक भी विद्यार्थी का नामांकन नहीं था। इसके चलते शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों को बंद करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया था। जारी अधिसूचना के अनुसार शिक्षा खंड बनीखेत के तहत राजकीय प्राथमिक पाठशाला जहर खैरी और मिहणू को बंद किया गया है। वहीं, शिक्षा खंड गरोला के तहत राजकीय प्राथमिक पाठशाला बजोल और शिक्षा खंड पांगी के तहत राजकीय प्राथमिक पाठशाला मंजवास को डि-नोटिफाई किया गया है।
विज्ञापन

इसी तरह राजकीय माध्यमिक पाठशालाओं में शिक्षा खंड चंबा के तहत राजकीय माध्यमिक पाठशाला चाहला और शिक्षा खंड चुवाड़ी के तहत राजकीय माध्यमिक पाठशाला जड़ोली को बंद किया गया है। सरकार के इस निर्णय के बाद अब इन स्कूलों में शिक्षण गतिविधियां नहीं होंगी। शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने और नामांकन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जाते हैं, लेकिन लगातार शून्य नामांकन रहने के कारण इन स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया गया। इससे एक ओर जहां सरकारी संसाधनों के बेहतर उपयोग की उम्मीद है, वहीं दूसरी ओर दूरदराज क्षेत्रों में स्कूल बंद होने से स्थानीय लोगों में चिंता भी बढ़ सकती है। प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक मनोहर लाल ने बताया कि शून्य नामांकन वाले स्कूल बंद हुए है। इसके बारे में आदेश जारी हो गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed