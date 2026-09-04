Kangra News: दाड़ी में कैमरे में कैद होंगे कूड़ा फेंकने वाले

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पार्षद हर्ष ओबराय ने बताया कि स्कूल के साथ लगते इस स्थान पर लंबे समय से खुले में कूड़ा फेंके जाने की शिकायतें मिल रही थीं। इसके बाद स्थल की सफाई करवाकर इसे विकसित करने का निर्णय लिया गया। यहां लकड़ी की चारदीवारी लगाने के साथ पौधे रोपे गए हैं, ताकि इस स्थान को कूड़ा फेंकने की जगह के बजाय हरित क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा सके।उन्होंने बताया कि आने वाले समय में यहां सुंदर फूलों की क्यारियां भी विकसित की जाएंगी। इससे क्षेत्र का सौंदर्य बढ़ने के साथ स्कूल के आसपास का वातावरण भी स्वच्छ और सुंदर बनेगा।पार्षद ने बताया कि खुले में कूड़ा फेंकने वालों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। कैमरे के माध्यम से ऐसे लोगों की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि खुले में कूड़ा फेंकना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।