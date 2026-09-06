Kangra News: झीरबल्ला से टीएमसी के लिए ई-बस सेवा शुरू

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डीएम पंकज चड्ढा ने बताया कि बस रोज सुबह 7:35 बजे झीर बल्ला से चलेगी। यह सलोल, तियारा, भडियाड़ा, पैहग, जमानाबाद और कांगड़ा होते हुए 9:30 बजे टांडा पहुंचेगी। वापसी में टांडा से सुबह 10:05 बजे चलकर कांगड़ा, समीरपुर, देहरियां और गगल रूट पर दिनभर चलेगी। यह सेवा रविवार को भी नियमित रहेगी।इस मौके पर उन्होंने सलोल से कांगडा तक सड़क सुधारीकरण के लिए दस लाख रुपये, झीरबल्ला पंचायत में कम्युनिटी हॉल, दो सोलर लाइट, एक हैंडपंप और मैदान के कार्य की घोषणा की। इस मौके पर एचआरटीसी धर्मशाला के डीएम पंकज चड्डा, आरएम साहिल कपूर और अधिशासी अभियंता रवि भूषण मुख्य रूप से मौजूद रहे।