Kangra News: खाली परिसर को मिले प्रशासनिक भवन का दर्जा, सीएम से उठाई मांग

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स्थानीय निवासी रमेश चंद, सुरेश कुमार, सारांश और प्रवेश कुमार ने बताया कि इस भवन में कृषि व बागवानी विभाग के कार्यालय पहले से चल रहे हैं। तहसील कार्यालय भी यहीं स्थानांतरित हो चुका है। यह परिसर नगरोटा सूरियां नगर पंचायत सहित कथोली, सुकनाड़ा और बासा पंचायतों के केंद्र में पड़ता है। यहां पार्किंग की भी पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है।लोगों ने मांग की कि पटवार सर्कल नगरोटा सूरियां, कटोरा-2, नगर पंचायत और सीडीपीओ कार्यालय इसी छत के नीचे लाए जाएं। सीडीपीओ दफ्तर अभी किराये के भवन में चल रहा है। इसके अलावा पुराने तहसील भवन की मरम्मत करवाकर उसे पुलिस चौकी को सौंपने की मांग की गई है।ग्रामीणों ने यहां उच्च स्तरीय वेटरनरी अस्पताल और उन्नत कृषि एवं पशुपालन प्रजातियों का केंद्र खोलने की भी वकालत की है। उन्होंने कहा कि दोनों विभाग स्थानीय विधायक व कृषि मंत्री चंद्र कुमार के पास हैं। ऐसे में यह पहल किसानों की आय बढ़ाने में मददगार साबित होगी।