Kangra News: बारिश थमी तो शक्तिपीठों में उमड़े श्रद्धालु, 12 हजार ने झुकाए शीश

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर में करीब 10 हजार, श्री चामुंडा नंदिकेश्वर धाम में 1500 और कांगड़ा स्थित माता बज्रेश्वरी देवी मंदिर में 1000 श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और परिवार की सुख-समृद्धि की मंगलकामना की। रविवार सुबह से ही आसमान साफ रहा और तेज धूप खिली। इससे पिछले दिनों से घरों में दुबके लोगों और बाहरी राज्यों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने राहत की सांस ली।मौसम सुहावना होते ही शक्तिपीठों की ओर जाने वाले मार्गों पर वाहनों की आवाजाही बढ़ गई। सबसे अधिक भीड़ श्री ज्वालामुखी मंदिर में देखने को मिली, जहां सुबह से ही मुख्य बाजार और मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं। भक्तों ने कतारबद्ध होकर मां ज्वाला की पावन व दिव्य ज्योतियों के दर्शन किए।ज्वालामुखी मंदिर के पुजारी अविनेंद्र शर्मा ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए थे, जिससे दर्शन सुचारू रूप से संपन्न हुए। वहीं, श्री चामुंडा नंदिकेश्वर धाम में अन्य दिनों की तुलना में भीड़ थोड़ी कम रही। यहां मुख्य रूप से सुबह और शाम की भव्य आरती के समय ही श्रद्धालुओं की खासी मौजूदगी दर्ज की गई। बज्रेश्वरी देवी मंदिर में भी दिनभर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा।