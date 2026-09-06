फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   Plastic raincoats outperform polyester and nylon; demand rises in markets.

Kangra News: पॉलिएस्टर और नायलॉन पर भारी पड़े प्लास्टिक रेनकोट, बाजारों में बढ़ी मांग

Mon, 07 Sep 2026 09:05 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Mon, 07 Sep 2026 09:05 AM IST
विज्ञापन
Plastic raincoats outperform polyester and nylon; demand rises in markets.
धर्मशाला। बरसात के मौसम में इस बार बाजारों में पॉलिएस्टर और नायलॉन के रेनकोट तथा छातों के मुकाबले प्लास्टिक के रेनकोट की मांग तेजी से बढ़ी है। कम कीमत और सुगमता के कारण लोग इन्हें ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इस नए ट्रेंड के चलते पारंपरिक और ब्रांडेड रेन सूट की बिक्री पर 50 फीसदी तक की गिरावट दर्ज की गई है।
विज्ञापन

दुकानों में ये प्लास्टिक रेनकोट 100 से 150 रुपये की रेंज में अलग-अलग रंगों में उपलब्ध हैं। खासकर स्कूली बच्चों, दोपहिया वाहन चालकों और कामकाजी लोगों में इनकी खरीदारी सबसे ज्यादा देखी जा रही है। कारोबारियों के अनुसार, पहले लोग पॉलिएस्टर और नायलॉन फैब्रिक वाले रेनकोट ही खरीदते थे।
विज्ञापन

कपड़े पर वॉटरप्रूफ कोटिंग वाले पॉलिएस्टर और नायलॉन रेनकोट मजबूत, टिकाऊ और लंबे समय तक चलने वाले होते हैं, लेकिन ये काफी भारी और महंगे (500 से 1500 रुपये या अधिक) पड़ते हैं। इसके विपरीत पीवीसी या पतली शीट से बने प्लास्टिक रेनकोट बेहद हल्के, कम जगह घेरने वाले और यूज एंड थ्रो जैसे सस्ते विकल्प हैं। अचानक बारिश होने पर लोग भारी खर्च के बजाय 100-150 रुपये का प्लास्टिक रेनकोट खरीदना बेहतर समझ रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


इस बरसात की शुरुआत से ही प्लास्टिक रेनकोट की बिक्री में तेजी आई है। ग्राहकों की पहली पसंद कम कीमत वाले रेनकोट हैं। लोग जरूरत के हिसाब से अलग-अलग रंगों के रेनकोट खरीद रहे हैं। -आर बिन्नी, कचहरी अड्डा

इस बार ब्रांडेड रेन सूट की बिक्री में कमी आई है, जबकि बाजार में प्लास्टिक रेनकोट की मांग तेजी से बढ़ी है। अचानक बारिश होने पर बाजार में कम कीमत पर यह आसानी से मिल जाता है। -धीरज, कोतवाली बाजार


बरसात में बढ़ती मांग को देखते हुए इस बार प्लास्टिक के रेनकोट ही ज्यादा मंगवाए हैं। इनकी बिक्री बढ़ने से दूसरे रेनकोट की मांग 50 फीसदी से ज्यादा घट गई है। लोग इसे पसंद कर रहे हैं। -रोविन, कचहरी अड्डा
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed