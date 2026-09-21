Hamirpur (Himachal) News: भोरंज कॉलेज टियर-टू श्रेणी में प्रदेश भर में दूसरे स्थान पर

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नवीनतम रैंकिंग परिणामों के अनुसार महाविद्यालय ने टियर-टू श्रेणी में प्रदेशभर में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। वहीं, ओवरऑल स्टेट रैंकिंग में भी पिछले वर्ष के 12वें स्थान से छलांग लगाकर आठवां स्थान हासिल किया है।मनाली में आयोजित दो दिवसीय राज्य स्तरीय प्राचार्य सम्मेलन के दौरान राजकीय महाविद्यालय भोरंज के प्राचार्य डॉ. विजय ठाकुर ने महाविद्यालय की शैक्षणिक उपलब्धियों और प्रशासनिक सुदृढ़ता सहित विभिन्न पहलुओं पर प्रस्तुति दी।डॉ. विजय ठाकुर ने कहा कि यह उपलब्धि किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे महाविद्यालय परिवार की सामूहिक मेहनत और समर्पण का परिणाम है।