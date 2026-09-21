Hamirpur (Himachal) News: आयुर्वेदिक अस्पताल में नई पार्किंग दरें तय, फिर भी पुराने रेट पर हो रही वसूली

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नई दरों वाली पार्किंग पर्चियां प्रिंट न होने के कारण वाहन चालकों से पुरानी दरों के अनुसार ही शुल्क लिया जा रहा है। चार सितंबर को हुई बैठक में पार्किंग शुल्क समयावधि के आधार पर निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा गया था।इसके तहत दोपहिया वाहनों से तीन घंटे तक 20 रुपये और छह घंटे तक 30 रुपये शुल्क लिया जाना है। पहले 12 घंटे तक 30 रुपये शुल्क था। वहीं, चारपहिया वाहनों के लिए तीन घंटे तक 30 रुपये और छह घंटे तक 50 रुपये शुल्क प्रस्तावित किया गया है। पहले 12 घंटे तक 50 रुपये लिए जाते थे।नई दरों के अनुसार शुल्क वसूलने के लिए पर्चियां उपलब्ध न होने से व्यवस्था अटकी हुई है। पार्किंग कर्मचारी पुरानी दरों पर ही शुल्क ले रहे हैं, जिससे अस्पताल आने वाले मरीजों, तीमारदारों और अन्य वाहन चालकों में असमंजस है।खासकर कम समय के लिए आने वालों को नई व्यवस्था लागू न होने से परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों कमलदीप, दीपक, प्रताम आदि ने कहा कि जब शुल्क में बदलाव का निर्णय हो चुका है तो नई पार्किंग पर्चियां जल्द छपवाकर व्यवस्था लागू की जानी चाहिए।बैठक में फैसला होने के बावजूद करीब एक माह तक नई व्यवस्था लागू न होना संबंधित प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता है।कोटसमस्या के समाधान के प्रयास जारी हैं। इस सप्ताह के अंत तक नए पर्ची प्रिंट हो जाएगी।