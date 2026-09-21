Hamirpur (Himachal) News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Mon, 21 Sep 2026 01:11 AM IST
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सेहत जांच:
सांसद मोबाइल वैन सेवा टीम हमीरपुर की ओर से सुबह 10 से दोपहर तीन बजे तक धीरड़ पंचायत में स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया जाएगा।
टीबी:
टीबी रोग की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक नगर परिषद सुजानपुर के वार्ड नंबर नौ में एक्सरे स्क्रीनिंग शिविर आयोजित होगा।
जनसंवाद:
बिजली उपमंडल कार्यालय परिसर भोटा में पूर्वाह्न 11:00 बजे जन संवाद कार्यक्रम आयोजित होगा। कार्यक्रम में लोगों को बिजली बोर्ड योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी।
प्रतियोगिता:
मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू सुबह 10 बजे डिडवीं स्कूल में जिला स्तरीय अंडर-19 छात्रा मानइर खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे।
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बैठक:
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गलोड़ में पूर्वाह्न 11:00 बजे रोगी कल्याण समिति की बैठक आयोजित होगी।
काम की बात:
सड़क बंद:
जीर्णोद्धार कार्य के चलते झरेड़ी-सनाही-तेलकड़, भरयाल, हरमसंदा, जोल सप्पड़ सड़क पर यातायात बंद रहेगा।इस दौरान क्षेत्र के वाहन चालक कांगू-रंगस सड़क को वैकल्पिक रूट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं।
विज्ञापन
सांसद मोबाइल वैन सेवा टीम हमीरपुर की ओर से सुबह 10 से दोपहर तीन बजे तक धीरड़ पंचायत में स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया जाएगा।
टीबी:
टीबी रोग की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक नगर परिषद सुजानपुर के वार्ड नंबर नौ में एक्सरे स्क्रीनिंग शिविर आयोजित होगा।
जनसंवाद:
बिजली उपमंडल कार्यालय परिसर भोटा में पूर्वाह्न 11:00 बजे जन संवाद कार्यक्रम आयोजित होगा। कार्यक्रम में लोगों को बिजली बोर्ड योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी।
विज्ञापन
प्रतियोगिता:
मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू सुबह 10 बजे डिडवीं स्कूल में जिला स्तरीय अंडर-19 छात्रा मानइर खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे।
विज्ञापन
बैठक:
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गलोड़ में पूर्वाह्न 11:00 बजे रोगी कल्याण समिति की बैठक आयोजित होगी।
काम की बात:
सड़क बंद:
जीर्णोद्धार कार्य के चलते झरेड़ी-सनाही-तेलकड़, भरयाल, हरमसंदा, जोल सप्पड़ सड़क पर यातायात बंद रहेगा।इस दौरान क्षेत्र के वाहन चालक कांगू-रंगस सड़क को वैकल्पिक रूट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं।