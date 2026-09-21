Hamirpur (Himachal) News: प्रवक्ता संघ ने विभिन्न मांगें संबंधी उपनिदेशक को सौंपा मांगपत्र

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मांगपत्र में संघ ने सीबीएसई स्कूलों में दिन में तीन बार उपस्थिति व्यवस्था लागू करने, स्कूल शिक्षा बोर्ड के पंजीकरण शुल्क में की गई बढ़ोतरी पर पुनर्विचार करने और प्रधानाचार्य पदोन्नति में प्रवक्ताओं के लिए 95:5 का अनुपात लागू करने की मांग की।साथ ही विशेष व चिकित्सा अवकाश के बाद देय अर्जित अवकाश को सेवा पुस्तिका में दर्ज करने की मांग भी उठाई। संघ ने वेतन विसंगति संशोधन और एसीपी फिक्सेशन के लंबित मामलों का निपटारा कर बकाया राशि जारी करने तथा संबंधित न्यायालयीन निर्णयों का शीघ्र अनुपालन सुनिश्चित करने की मांग की।वहीं, खेल प्रतियोगिताओं में शिक्षकों की ड्यूटी के बजाय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों और प्रयोगशाला सहायकों की ड्यूटी लगाने की मांग भी रखी गई। प्रतिनिधिमंडल में बलबीर सिंह, कुलभूषण और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।