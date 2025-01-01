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Sonipat News: 23 हजार से अधिक लोगों की पेंशन काटने का आरोप

Thu, 03 Sep 2026 01:26 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:26 AM IST
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Allegations of cutting the pension of more than 23 thousand people
फोटो - बरोदा रोड पर कांग्रेस कार्यालय में प्रैसवार्ता में संबोधित करते हुए विधायक इंदुराज नरवाल
गोहाना। कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल ने प्रदेश सरकार पर बुजुर्गों की पेंशन रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले डेढ़ साल में गोहाना ब्लॉक में 3655, कथूरा में 8240 और मुंडलाना में 11211 लोगों की पेंशन काटी या रोकी गई। जरूरतमंद बुजुर्ग पेंशन के लिए अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। विधायक बुधवार को बरोदा रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय में प्रेसवार्ता कर रहे थे।
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उन्होंने कहा कि गलत तरीके से पेंशन बनने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बुजुर्गों, विधवाओं और जरूरतमंदों की पेंशन रोककर उन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हलके के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है। माइनरों और ड्रेनों की सफाई भी ठीक से नहीं हुई है।
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विधायक ने बताया कि उन्होंने विधानसभा में बरोदा हलके के किसानों को उनके हिस्से का सिंचाई पानी देने की मांग उठाई है। उन्होंने माइनरों की सफाई पर करोड़ों रुपये खर्च करने के दावों पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि कई जगह किसानों ने खुद सफाई की है।
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उन्होंने बाढ़ निकासी से जुड़े करीब 60 कार्यों, कच्चे रास्तों और गांवों की फिरनियों को पक्का करने की मांग भी रखी। इसके अलावा महिला विश्वविद्यालय के लिए नियमित बजट उपलब्ध कराने की मांग विधानसभा में उठाने की बात कही।
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