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Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   Sandeep, alias Kala Jatheri, granted 7-hour custody parole; reaches his ancestral village in Sonipat.

हरियाणा: संदीप उर्फ काला जठेड़ी को 7 घंटे की कस्टडी पैरोल मिली, सोनीपत स्थित पैतृक गांव पहुंचा

Sun, 20 Sep 2026 02:05 PM IST
Naveen एएनआई, हरियाणा
एएनआई, हरियाणा Published by: Naveen Updated Sun, 20 Sep 2026 02:05 PM IST
सार

कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस को संदीप उर्फ़ काला जठेरी की कस्टडी पैरोल के दौरान आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान वह अपने गांव में रहेगा और रस्मों में शामिल होगा।

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Sandeep, alias Kala Jatheri, granted 7-hour custody parole; reaches his ancestral village in Sonipat.
संदीप उर्फ काला जठेड़ी - फोटो : संवाद

विस्तार
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दिल्ली की सेंट्रल जेल में बंद संदीप उर्फ काला जठेड़ी को द्वारका कोर्ट से 7 घंटे की कस्टडी पैरोल मिली है। इस पैरोल पर वह अपने पैतृक गांव जठेड़ी पहुंचा है।

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धार्मिक रस्मों में शामिल होने की अनुमति

जानकारी के अनुसार, आईवीएफ के माध्यम से जन्मीं अपनी जुड़वां बेटियों के जन्म से संबंधित कुछ धार्मिक रस्मों में शामिल होने के लिए संदीप उर्फ काला जठेड़ी ने कोर्ट से पैरोल की मांग की थी। कोर्ट ने उसकी अर्जी स्वीकार करते हुए उसे 7 घंटे की कस्टडी पैरोल प्रदान की है।
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सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस को संदीप उर्फ काला जठेरी की कस्टडी पैरोल के दौरान आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान वह अपने गांव में रहेगा और रस्मों में शामिल होगा।

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