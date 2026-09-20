हरियाणा: संदीप उर्फ काला जठेड़ी को 7 घंटे की कस्टडी पैरोल मिली, सोनीपत स्थित पैतृक गांव पहुंचा

दिल्ली की सेंट्रल जेल में बंद संदीप उर्फ काला जठेड़ी को द्वारका कोर्ट से 7 घंटे की कस्टडी पैरोल मिली है। इस पैरोल पर वह अपने पैतृक गांव जठेड़ी पहुंचा है।

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#WATCH | Sonipat, Haryana: Sandeep alias Kala Jatheri visits his home in village Jatheri in Sonipat, Haryana, after Dwarka Court granted him 7-hour custody parole. विज्ञापन विज्ञापन



He has to participate in some religious ceremonies after the birth of twin daughters through IVF. The Court has… https://t.co/QSDtR38AUL pic.twitter.com/d2zJvkTIrO— ANI (@ANI) September 20, 2026

जानकारी के अनुसार, आईवीएफ के माध्यम से जन्मीं अपनी जुड़वां बेटियों के जन्म से संबंधित कुछ धार्मिक रस्मों में शामिल होने के लिए संदीप उर्फ काला जठेड़ी ने कोर्ट से पैरोल की मांग की थी। कोर्ट ने उसकी अर्जी स्वीकार करते हुए उसे 7 घंटे की कस्टडी पैरोल प्रदान की है।कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस को संदीप उर्फ काला जठेरी की कस्टडी पैरोल के दौरान आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान वह अपने गांव में रहेगा और रस्मों में शामिल होगा।