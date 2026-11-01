Rohtak News: राष्ट्रीय एकता के संकल्प लेकर बहादुरगड़ में दौड़े युवा

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बहादुरगढ़ के विधायक राजेश जून ने कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल ने देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। उनका जीवन राष्ट्रसेवा, दृढ़ संकल्प और समर्पण की प्रेरणा देता है। युवाओं को उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर राष्ट्र की एकता और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने में अपनी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।पटेल का जीवन देश की एकता के प्रति रहा समर्पित : कौशिककार्य्रकम की अध्यक्षता करते हुए पूर्व विधायक नरेश कौशिक ने कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल का संपूर्ण जीवन देश की एकता और अखंडता के प्रति समर्पित रहा। उन्होंने अपनी दूरदर्शिता और मजबूत इच्छाशक्ति से देश को एक सूत्र में पिरोने का ऐतिहासिक कार्य किया। रन फॉर यूनिटी जैसे आयोजन युवाओं में राष्ट्रप्रेम, अनुशासन और एकता की भावना को मजबूत करने का माध्यम हैं।इस अवसर पर एसीपी प्रदीप नैन, नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी संजय रोहिल्ला, खंड शिक्षा अधिकारी शेर सिंह, सचिव प्रवीण, जोगिंदर सिंधु, एसडीओ विक्की गहलावत, सुमन, पूजा, कृष्ण चंद्र, अश्वनी शर्मा, अशोक शर्मा, राजेश, धर्मवीर वर्मा, जसबीर सैनी, टोनी सरपंच सहित अन्य उपस्थित थे।-फोटो 86 : रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाते विधायक राजेश जून व पूर्व विधायक नरेश कौशिक। स्रोत सूचना विभाग