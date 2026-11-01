फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rohtak News ›   Dr. Jitender Bhardwaj, Principal of Government College, Bahu, has retired.

Rohtak News: राजकीय कॉलेज बहु के प्राचार्य डॉ. जितेंद्र भारद्वाज सेवानिवृत्त

Sun, 01 Nov 2026 02:56 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:56 AM IST
विज्ञापन
Dr. Jitender Bhardwaj, Principal of Government College, Bahu, has retired.
साल्हावास। राजकीय महाविद्यालय बहु के प्राचार्य डॉ. जितेंद्र कुमार भारद्वाज शनिवार को सेवानिवृत्त हो गए। इस अवसर पर महाविद्यालय परिवार की ओर से उनके सम्मान में विदाई समारोह आयोजित किया गया।
विज्ञापन

डॉ. भारद्वाज ने कहा कि कॉ़लेज में कार्य करना उनके लिए गर्व और आत्मसंतोष का विषय रहा। सेवाकाल के दौरान उन्हें प्राध्यापकों, गैर-शिक्षक कर्मचारियों और विद्यार्थियों का भरपूर सहयोग व स्नेह मिला। इस अवसर पर डॉ. नरेश कानौजिया, संजीव कुमार, उनकी पत्नी सुनीता सहित पारिवारिक सदस्य और कॉलेज के स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed