Rohtak News: राजकीय कॉलेज बहु के प्राचार्य डॉ. जितेंद्र भारद्वाज सेवानिवृत्त

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डॉ. भारद्वाज ने कहा कि कॉ़लेज में कार्य करना उनके लिए गर्व और आत्मसंतोष का विषय रहा। सेवाकाल के दौरान उन्हें प्राध्यापकों, गैर-शिक्षक कर्मचारियों और विद्यार्थियों का भरपूर सहयोग व स्नेह मिला। इस अवसर पर डॉ. नरेश कानौजिया, संजीव कुमार, उनकी पत्नी सुनीता सहित पारिवारिक सदस्य और कॉलेज के स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। संवाद

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साल्हावास। राजकीय महाविद्यालय बहु के प्राचार्य डॉ. जितेंद्र कुमार भारद्वाज शनिवार को सेवानिवृत्त हो गए। इस अवसर पर महाविद्यालय परिवार की ओर से उनके सम्मान में विदाई समारोह आयोजित किया गया।