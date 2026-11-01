Rohtak News: गांव गुभाना में सरदार पटेल की जयंती मनाई

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बादली। उपमंडल के गांव गुभाना स्थित लोकहित पुस्तकालय में लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में समिति सदस्यों और ग्रामीणों ने सरदार पटेल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। समिति अध्यक्ष नरेश कौशिक ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वल्लभभाई झावेरभाई पटेल सरदार पटेल मो देश की 562 रियासतों को मिलाकर अखंड भारत का निर्माण कराया। इस अवसर पर सुरेश कुमार, रामकुमार, सतबीर सिंह, ब्रह्म सिंह, दीपक मौजूद रहे। संवाद