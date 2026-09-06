अमर उजाला शिक्षक सम्मान समारोह: करीब 110 निर्वाचित शिक्षक किए जाएंगे सम्मानित, शिक्षा मंत्री ढांडा पहुंचेंगे

अमर उजाला शिक्षक सम्मान समारोह में निर्वाचित शिक्षकों को हरियाणा सरकार के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा रविवार को सम्मानित करेंगे। इन शिक्षकों को उन्हीं के स्कूल के विद्यार्थियों ने वोटिंग कर चुना है। सम्मान समारोह दादा लख्मी चंद स्टेट युनिवर्सिटी ऑफ परफार्मिंग एंड विजुअल आर्टस (डीएलसी सुपवा) के सेंट्रल ऑडिटोरियम में 1 बजे होगा।

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अमर उजाला की ओर से प्रदेश के तीन बड़े शहर रोहतक, हिसार और करनाल में अगस्त माह के उत्तरार्ध में यह कार्यक्रम कराया गया था। जिसमें स्कूलों ने क्यूआर कोड स्कैन कर अपना पंजीकरण कराया। इसके बाद स्कूल की ओर से कम से कम 12 शिक्षकों ने लोकप्रिय शिक्षक के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत की। अमर उजाला टीम ने 16 अगस्त से 01 सितंबर तक स्कूलों में छठीं से बारहवीं तक के बच्चों को लाइन में लगाकर, अंगुली पर स्याही लगा, कंप्यूटर और लैपटाॅप से वोटिंग कराई।बच्चों ने स्क्रीन पर अपने प्रिय शिक्षक के नाम के आगे क्लिक कर उनको वोट दिया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भविष्य में होने वाले भारत के मतदाता के भीतर लोकतंत्र की समझ विकसित करना था। करीब 110 से अधिक स्कूलों में वोटिंग कराई गई, जिसमें करीब 40 हजार विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। परिणाम के आधार पर लोकप्रिय शिक्षकों को रविवार को सम्मानित किया जाएगा। समारोह में शिक्षकों के अतिरिक्त उन स्कूलों के प्राचार्य भी शामिल होंगे। मेयर रामअवतार वाल्मीकि विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे।रोहतक जिले के 41 स्कूलों ने इस अभियान में भागीदारी की थी। कुल 13,415 विद्यार्थियों ने ऑनलाइन वोटिंग के माध्यम पसंदीदा शिक्षक का चुनाव किया। कुल 484 शिक्षकों ने हिस्सा लिया, जिनमें 360 महिला व 124 पुरुष शिक्षक थे। एचडी स्कूल खेड़ी महम में दो शिक्षकों दुर्गेश और नरेंद्र के बीच टाई होने के कारण 42 शिक्षकों को सम्मान के लिए चुना गया। जिनमें 27 महिला और 15 पुरुष शिक्षक हैं।