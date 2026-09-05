Rohtak News: किशनगढ़ स्कूल में धूमधाम से मनाया शिक्षक दिवस

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महम। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय किशनगढ़ में शनिवार को शिक्षक दिवस मनाया गया। प्राचार्य डॉ. रामभगत शास्त्री ने विजय मित्तल का मुख्य अतिथि के रूप में स्वागत किया। डॉ. शास्त्री ने अपनी पुस्तक 'अध्यापकों के लिए महाभारत युद्ध और गीता उपदेश' भेंट की। उन्होंने बताया कि विद्यालय राजनीति का अखाड़ा बन गए हैं जिससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है। गीता उपदेश आज भी प्रासंगिक हैं। संवाद