Rohtak News: रोटरी क्लब ऑफ रोहतक ने 40 शिक्षकों को किया सम्मानित

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रोहतक। रोटरी क्लब ऑफ रोहतक ने शिक्षक दिवस पर धनवंती आर्या गर्ल्स हाई स्कूल में आयोजित समारोह में 40 शिक्षकों को सम्मानित किया। समारोह में शिक्षकों को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस और उपहार भेंट किए गए। समारोह का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों के योगदान को सम्मान देना रहा। क्लब के अध्यक्ष डॉ. सुनील मुंजाल और सचिव एसके सचदेवा सहित कई सदस्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर एसएलवर्मा, डॉ. आरके चौधरी, डॉ. रमेश चितकारा, अमित नागपाल, परवीन बतरा, रमन मेहता, मनोज बतरा और सोम सचदेवा आदि मौजूद थे। संवाद