कौशल आधारित संभावनाओं के अनुरूप खुद को तैयार करें युवा विद्यार्थी : कुलपति
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Mon, 21 Sep 2026 12:15 AM IST
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रेवाड़ी। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से संबद्ध कृषि महाविद्यालय बावल में नवप्रवेशी विद्यार्थियों के लिए आयोजित 14 दिवसीय दीक्षारंभ कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान कुलपति प्रो. बलदेव राज काम्बोज ने कहा कि वर्तमान समय में कौशल, नवाचार और उद्यमिता युवाओं के लिए नए अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। विद्यार्थियों को डिग्री तक सीमित न रहकर कौशल आधारित संभावनाओं के अनुरूप खुद को तैयार करना चाहिए।
महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. सत्यजीत ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को महाविद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था, कृषि शिक्षा के व्यावहारिक पक्ष, प्रयोगशालाओं, क्षेत्रीय गतिविधियों और सामाजिक जिम्मेदारियों से परिचित कराना था। विद्यार्थियों को महाविद्यालय के इतिहास, उपलब्धियों और कृषि स्नातकों के लिए अनुसंधान, सरकारी सेवाओं व उद्योगों में उपलब्ध कॅरिअर अवसरों की जानकारी दी गई।
कार्यक्रम में लाइव पेंटिंग, नाटक, नुक्कड़ नाटक और संगीत जैसी सांस्कृतिक गतिविधियां हुईं। विद्यार्थियों ने उद्यान विज्ञान, मृदा विज्ञान, कीट विज्ञान, पादप रोग विज्ञान, कृषि अभियांत्रिकी, बीज विज्ञान, खाद्य विज्ञान और पशुपालन की प्रयोगशालाओं का दौरा किया। क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र और कृषि विज्ञान केंद्र में नई कृषि तकनीकों की जानकारी दी गई।
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विद्यार्थियों को एआई आधारित कृषि, सटीक खेती, फसल निगरानी, कृषि आंकड़ों, सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक जिम्मेदारी और पर्यावरण संरक्षण के बारे में भी बताया गया। समापन पर प्राचार्य ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए परिसर को स्वच्छ रखने और पर्यावरण हितैषी गतिविधियां अपनाने का आह्वान किया।
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महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. सत्यजीत ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को महाविद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था, कृषि शिक्षा के व्यावहारिक पक्ष, प्रयोगशालाओं, क्षेत्रीय गतिविधियों और सामाजिक जिम्मेदारियों से परिचित कराना था। विद्यार्थियों को महाविद्यालय के इतिहास, उपलब्धियों और कृषि स्नातकों के लिए अनुसंधान, सरकारी सेवाओं व उद्योगों में उपलब्ध कॅरिअर अवसरों की जानकारी दी गई।
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कार्यक्रम में लाइव पेंटिंग, नाटक, नुक्कड़ नाटक और संगीत जैसी सांस्कृतिक गतिविधियां हुईं। विद्यार्थियों ने उद्यान विज्ञान, मृदा विज्ञान, कीट विज्ञान, पादप रोग विज्ञान, कृषि अभियांत्रिकी, बीज विज्ञान, खाद्य विज्ञान और पशुपालन की प्रयोगशालाओं का दौरा किया। क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र और कृषि विज्ञान केंद्र में नई कृषि तकनीकों की जानकारी दी गई।
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विद्यार्थियों को एआई आधारित कृषि, सटीक खेती, फसल निगरानी, कृषि आंकड़ों, सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक जिम्मेदारी और पर्यावरण संरक्षण के बारे में भी बताया गया। समापन पर प्राचार्य ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए परिसर को स्वच्छ रखने और पर्यावरण हितैषी गतिविधियां अपनाने का आह्वान किया।