Rewari News: अवैध पेट्रोल-डीजल भंडारण मामले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार

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एसपी कार्यालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 11 सितंबर को सीआईए को सूचना मिली थी कि गांव गुजरीवास में रिशाल उर्फ मोनू के खेत में एक प्लॉट में खड़ी पिकअप गाड़ी में पेट्रोल और डीजल से भरे ड्रम रखे हुए हैं।सूचना पर पुलिस ने खाद्य आपूर्ति विभाग के निरीक्षक दीपक कुमार को साथ लेकर मौके पर छापा मारा। वहां से पांच बड़े ड्रम, दो प्लास्टिक कैन में करीब 730 लीटर पेट्रोल और 440 लीटर डीजल, दो छोटी मोटर, पाइप और दो बड़े कीप बरामद किए गए थे।जांच के बाद मुख्य आरोपी इंद्रजीत भाटी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे पूछताछ के लिए एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है।