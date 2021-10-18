Rewari News: निसार हत्याकांड में शामिल चौथा आरोपी गिरफ्तार

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एसपी कार्यालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 6 सितंबर को थाना धारूहेड़ा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव भटसाना स्थित एक डेयरी फार्म में मिट्टी के नीचे एक शव दबा हुआ है। सूचना पर मौके पर मौजूद एक महिला की निशानदेही पर जब मिट्टी हटाई गई तो मानव शरीर का अंग दिखाई दिया।मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सीन ऑफ क्राइम टीम को तुरंत मौके पर बुलाया गया और ड्यूटी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में गड्ढे की खुदाई करवाई गई, जहां से एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ। पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाते हुए नमक, मिट्टी और कपड़े इत्यादि अपने कब्जे में लिए। पुलिस के निरंतर प्रयासों के बाद मृतक की शिनाख्त खैरथल-तिजारा निवासी निसार के रूप में हुई।8 सितंबर को मृतक के पिता जमील ने पुलिस को दिए अपने बयानों में बताया था कि निसार 5 सितंबर को मजदूरी के लिए घर से तिजारा गया था लेकिन वापस नहीं लौटा। पीड़ित पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 4 नामजद आरोपियों सहित उनके अन्य साथियों के खिलाफ हत्या और साक्ष्य मिटाने की संबंधित धाराओं के तहत थाना धारूहेड़ा में मामला दर्ज कर जांच शुरू की।