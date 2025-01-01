Rewari News: युवाओं को नशे के खिलाफ किया जागरूक

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने बस स्टैंड पर युवाओं को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि नशामुक्ति के संकल्प को केवल शपथ तक सीमित न रखते हुए जीवन का हिस्सा बनाएं और परिवार व समाज को भी नशे से दूर रखने में भूमिका निभाएं।कार्यक्रम में हस्ताक्षर अभियान, नशामुक्त युवा सेल्फी अभियान और वीबीवाईएलडी क्विज का आयोजन किया गया। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र कृष्ण नगर की छात्राओं ने डॉ. अनिल के प्रशिक्षण में नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर नशे से होने वाले सामाजिक, शारीरिक और मानसिक नुकसान का संदेश दिया। छात्राओं निधि, विजेता, बबीता, रीतू, ज्योति, सोनिया, राधिका व मुकेश ने प्रस्तुति दी।कार्यक्रम का संचालन कलाकार सतीश मस्तान ने किया। इस दौरान सिटी थाना एसएचओ सूबे सिंह, आरपीएफ एसआई रवि कुमार, एसआई अशोक कुमार, एएसआई श्याम सुंदर, जिला युवा अधिकारी सुमित यादव, प्रशासनिक सहायक विनय राव सहित पुलिस विभाग और मेरा युवा भारत के सदस्य मौजूद रहे।