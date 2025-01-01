Rewari News: ओपन कबड्डी में कन्हौरी की टीम विजेता, खोल की टीम रही उपविजेता
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Mon, 21 Sep 2026 12:12 AM IST
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खोल। गांव अहरोद में बाबा भैरो के मेले में आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता में विभिन्न टीमों ने हिस्सा लेकर खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। ओपन कबड्डी प्रतियोगिता में कन्हौरी की टीम विजेता रही। विजेता टीम को 21 हजार रुपये और उपविजेता खोल टीम को 15 हजार रुपये की पुरस्कार राशि दी गई।
55 किलोग्राम वर्ग में बधराणा की टीम प्रथम और भाला की टीम द्वितीय रही। दोनों टीमों को क्रमश: 5 हजार और 11 हजार रुपये से सम्मानित किया गया। 800 मीटर दौड़ में रोहतक के शासन प्रथम और अहरोद के हिमांशु द्वितीय रहे। हाई जंप में ढोसी के गोलू ने पहला और गिगलाना के प्रदीप ने दूसरा स्थान हासिल किया।
मंदिर के पुजारी नटवर वाल सहित सतपाल सिंह चौहान, विपिन माजरा, मनोज यादव, एडवोकेट अनुज शर्मा और सेवानिवृत्त प्राचार्य अशोक यादव ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। नगेंद्र बिल्लू पीटीआई ने बताया कि रामफल पीटीआई, जोन सिंह ने रेफरी और प्रीतम ने कॉमेंट्री की।
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आयोजन में हेमंत डीलर, केडी ठेकेदार, दिनेश और अंशु की प्रमुख भूमिका रही। इस दौरान काली चरण नंबरदार, पूर्व सरपंच राजेंद्र, पूर्व उपसरपंच भीम सिंह सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे।
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55 किलोग्राम वर्ग में बधराणा की टीम प्रथम और भाला की टीम द्वितीय रही। दोनों टीमों को क्रमश: 5 हजार और 11 हजार रुपये से सम्मानित किया गया। 800 मीटर दौड़ में रोहतक के शासन प्रथम और अहरोद के हिमांशु द्वितीय रहे। हाई जंप में ढोसी के गोलू ने पहला और गिगलाना के प्रदीप ने दूसरा स्थान हासिल किया।
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मंदिर के पुजारी नटवर वाल सहित सतपाल सिंह चौहान, विपिन माजरा, मनोज यादव, एडवोकेट अनुज शर्मा और सेवानिवृत्त प्राचार्य अशोक यादव ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। नगेंद्र बिल्लू पीटीआई ने बताया कि रामफल पीटीआई, जोन सिंह ने रेफरी और प्रीतम ने कॉमेंट्री की।
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आयोजन में हेमंत डीलर, केडी ठेकेदार, दिनेश और अंशु की प्रमुख भूमिका रही। इस दौरान काली चरण नंबरदार, पूर्व सरपंच राजेंद्र, पूर्व उपसरपंच भीम सिंह सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे।