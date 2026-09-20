Rewari News: जिला बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी को किया सम्मानित

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समारोह का आयोजन गांव की पुत्रवधू भागेश यादव के महिला विंग उपप्रधान पद पर जीत दर्ज करने के उपलक्ष्य में किया गया। मंच संचालन प्रोफेसर नरेश यादव ने किया। उन्होंने कहा कि भागेश यादव की जीत से परिवार के साथ निखरी गांव और समाज का मान बढ़ा है।इस अवसर पर बार प्रधान सौरभ राव, उपप्रधान अरुण यादव और सचिव विशाल यादव को सम्मानित किया गया। सौरभ राव ने पंचायत और ग्रामीणों का आभार जताते हुए कहा कि रेवाड़ी कचहरी व न्यायालय से जुड़े जनहित के कार्यों में बार एसोसिएशन हरसंभव सहयोग करेगी।कार्यक्रम में डॉ. कविता गुप्ता, अधिवक्ता नितेश अग्रवाल, सुनीता यादव, नीरज, सुमन चौहान, नरबीर, ममता यादव, मुक्ता राव और पवित्रा सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे।