विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

-कार्यकर्ताओं और किसान वर्ग में खुशी की लहरसंवाद न्यूज एजेंसीसमालखा। भाजपा किसान मोर्चा में सुभाष कुहाड़ को एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें दूसरी बार भाजपा किसान मोर्चा जिला पानीपत का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता और प्रदेश अध्यक्ष महेश चौहान ने उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी। उनकी पुनर्नियुक्ति की सूचना मिलते ही भाजपा कार्यकर्ताओं और किसान वर्ग में खुशी की लहर दौड़ गई।सुभाष कुहाड़ ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने गांव-गांव जाकर किसानों से संपर्क स्थापित किया और उनकी समस्याओं को प्रशासन व सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। संगठनात्मक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के साथ उन्होंने किसान वर्ग को पार्टी से जोड़ने का भी कार्य किया।दोबारा जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर सुभाष कुहाड़ ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन पर जो विश्वास जताया है, उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। किसानों की हर समस्या और उनकी आवाज को सरकार तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा और उनकी समस्याओं का समाधान करवाने के लिए लगातार प्रयासरत रहेंगे।22