Panipat News: राकेश नगर में कम्युनिटी सेंटर व गलियों के निर्माण का शिक्षा मंत्री ने किया शिलान्यास
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 09:49 PM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 09:49 PM IST
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माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। नगर निगम के वार्ड नंबर आठ के राकेश नगर में शिव मंदिर कम्युनिटी सेंटर और विभिन्न गलियों के निर्माण कार्यों का रविवार शाम चार बजे शिलान्यास किया।
शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा, नगर निगम महापौर कोमल सैनी और वार्ड आठ की पार्षद सरोज सुरेश वर्मा ने शिलान्यास किया। इसमें रेवेन्यु रास्ते जय नारायण से वाटर वेल राधा कृष्ण कॉस्मेटिक्स, आशु से अनीप, विनोद से नरेश और श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स से पावर हाउस तक गली निर्माण के साथ शिव मंदिर कम्युनिटी सेंटर का कार्य शामिल है। शिव कम्युनिटी सेंटर में शिलान्यास कार्यक्रम किया।
शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने कहा कि बाहरी कॉलोनियों में विकास कार्य लगातार कराए जा रहे हैं।
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पानीपत। नगर निगम के वार्ड नंबर आठ के राकेश नगर में शिव मंदिर कम्युनिटी सेंटर और विभिन्न गलियों के निर्माण कार्यों का रविवार शाम चार बजे शिलान्यास किया।
शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा, नगर निगम महापौर कोमल सैनी और वार्ड आठ की पार्षद सरोज सुरेश वर्मा ने शिलान्यास किया। इसमें रेवेन्यु रास्ते जय नारायण से वाटर वेल राधा कृष्ण कॉस्मेटिक्स, आशु से अनीप, विनोद से नरेश और श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स से पावर हाउस तक गली निर्माण के साथ शिव मंदिर कम्युनिटी सेंटर का कार्य शामिल है। शिव कम्युनिटी सेंटर में शिलान्यास कार्यक्रम किया।
विज्ञापन
शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने कहा कि बाहरी कॉलोनियों में विकास कार्य लगातार कराए जा रहे हैं।