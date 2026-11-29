विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

माई सिटी रिपोर्टरपानीपत। जिले की ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषद के बैंक खातों से करीब 3.50 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में जांच निर्णायक चरण में पहुंच गई है। बैंकों से रिकॉर्ड मिलने और मिलान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पंचायत विभाग ने सभी 178 ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषद के खातों का ऑडिट पूरा कर लिया है। रविवार को इसकी फाइनल रिपोर्ट उच्चाधिकारियों के समक्ष पेश की जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर वित्तीय अनियमितताओं और जिम्मेदार लोगों की स्थिति स्पष्ट होगी।जिले की करीब 20 ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषद के खातों से फर्जीवाड़ा कर करीब 3.50 करोड़ रुपये निकाले गए थे। सबसे बड़ी गड़बड़ी मतलौडा और पानीपत पंचायत समितियों में सामने आई थी। इनके खातों से करीब 1.88 करोड़ रुपये निकाले गए। फर्जी हस्ताक्षरों, क्लोन चेक और संदिग्ध लेनदेन के जरिए दूसरे राज्यों के खातों में रकम ट्रांसफर किए जाने की बात सामने आई थी। शुरुआत में बैंकों से रिकॉर्ड मिलने में देरी और तकनीकी दिक्कतों के कारण खातों का मिलान अटका हुआ था, जिसे अब पूरा कर लिया गया है।खातों की निगरानी के दिए निर्देशऑडिट पूरा होने के साथ ही विभाग ने ग्राम पंचायतों, सरपंचों और ग्राम सचिवों को बैंक खातों का नियमित मिलान करने, स्टेटमेंट की जांच करने और संदिग्ध लेनदेन की तुरंत सूचना देने के निर्देश दिए हैं। फाइनल रिपोर्ट में सामने आने वाली अनियमितताओं और लापरवाही के आधार पर संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी। रिपोर्ट के अहम बिंदु साइबर सेल और जांच एजेंसियों के साथ भी साझा किए जा सकते हैं।वर्जनजिले की सभी 178 ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषद के बैंक खातों का ऑडिट पूरा हो चुका है। रविवार को फाइनल रिपोर्ट पेश की जाएगी। इसके आधार पर हर खाते की स्थिति स्पष्ट होगी और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।राजेश कुमार, डीडीपीओ, पानीपत।