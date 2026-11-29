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इसराना। परढाना गांव में रविवार को खेत में बने डाई हाउस व केमिकल प्लांट पर काम कर रहे एक युवक पर हमला कर दिया। आरोप हैं कि करीब 15 लोगों ने लाठी-डंडों और चाकू से जानलेवा हमला किया है। उसके हाथ-पैर टूट गए और पेट व हाथ में चाकू लगा है। जिला बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव संदीप शांडिल्य ने बताया कि उनका भांजा बिजेंद्र रविवार को अपने खेत स्थित प्लांट पर काम कर रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि नौल्था गांव के नरेंद्र अपने दो बेटों व एक अन्य के साथ आकर उनके साथ मारपीट व धमकी दे गए। वे कुछ देर बाद दो गाड़ियों में सवार होकर आएा। बिजेंद्र पर चाकू व लाठी-डंडों से हमला कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि केमिकल प्लांट के पैसे व हिसाब के विवाद के अलावा करीब डेढ़ माह पहले एक करोड़ रुपये की मांग की जा रही है। थाना इसराना पुलिस के प्रभारी हरिराम ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच आपसी लेनदेन का विवाद है। रविवार की घटना की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी।

संवाद न्यूज एजेंसी