माई सिटी रिपोर्टरपानीपत। थाना पुराना औद्योगिक क्षेत्र के भारत नगर में शनिवार को राजू (19) का शव कमरे में परने के फंदे पर लटका मिला। परिजनों ने मौत के कारणों को लेकर संदेह जताया। पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज करने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है।भारत नगर के सर्वेश ने बताया कि उनका बेटा राजू बेलदारी करता था। वह तीन भाइयों में सबसे बड़ा था। उनसे छोटे दो भाई 16 और 5 वर्ष के हैं। राजू परिवार का सहारा बना हुआ था। वह हाल ही में गंगा मेले से लौटा था। वहां से अपनी मां के लिए पायल, गंगाजल और प्रसाद लेकर आया था। उसने 30 नवंबर या 10 दिसंबर को घर आने की बात भी कही थी। राजू शांत व मिलनसार स्वभाव का था और कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करता था। ऐसे में उन्हें खुदकुशी पर संदेह है। थाना पुराना औद्योगिक प्रभारी अरविंद ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी। परिजनों के बयान दर्ज कर लिए हैं। घटना के हर पहलू की जांच की जा रही है।