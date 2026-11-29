माई सिटी रिपोर्टरपानीपत। देशराज कॉलोनी स्थित बिमला ट्रेडर्स नाम की फैक्टरी में रविवार शाम करीब सात बजे आग लग गई। दरवाजे और फर्श के मैट बनाने वाली इस इकाई से लपटें और धुआं उठता देख आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर दमकल विभाग और पुलिस मौके पर पहुंची तथा करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रथम दृष्टया में आग लगने का कारण शार्ट सर्किट होना सामने आया है।जिला दमकल अधिकारी गुरमेल सिंह ने बताया कि विभाग को रविवार शाम को सात बजे आग लगने की सूचना मिली थी। टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई थी। फैक्टरी में मैट निर्माण का कार्य होने के चलते आग तेजी से फैलने का खतरा बना हुआ था। कॉलोनी की संकरी गलियों के कारण दमकल वाहनों को मौके पर पहुंचने में मशक्कत करनी पड़ी। प्रथम दृष्टया में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। फैक्टरी मालिक से फायर एनओसी की मांग की है।