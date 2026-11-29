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माई सिटी रिपोर्टरपानीपत। थाना चांदनीबाग क्षेत्र के धूप सिंह नगर में शनिवार रात को एक घर से चोर अलमारी से 1.80 लाख रुपये नकद, चांदी के जेवर और दो मोबाइल चोरी कर ले गए। वारदात के वक्त घर के उसी कमरे में परिवार की महिलाएं सो रही थी। चोर सामान से भरे दो पर्स निकाल ले गए। रविवार सुबह नींद खुलने पर घटना का पता चला।धूप सिंह नगर के प्रदीप कुमार ने थाना चांदनी बाग पुलिस को शिकायत दी है। उन्होंने बताया कि वह सिलाई मशीन चलाते हैं। वे शनिवार रात करीब 12 बजे काम से घर लौटे थे। उनकी मां और दो बहनें एक कमरे में सोई हुई थीं। उनके पिता रविवार सुबह उठे तो मुख्य दरवाजा खुला मिला।उन्होंने अंदर जाकर देखा तो उनकी मां के कमरे की अलमारी खुली थी। अलमारी से 1.80 लाख रुपये नकद, चांदी की चार जोड़ी पाजेब, चांदी की एक राखी और दो मोबाइल फोन चोरी मिले। उन्होंने 1.80 लाख रुपये की यह राशि अपना मकान बेचकर जुटाई थी। चांदनीबाग थाना पुलिस की प्रभारी रेखा ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गए थे। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी है। इसके आधार पर पुलिस टीम आरोपी की तलाश कर रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।