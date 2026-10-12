फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Stoppage for two trains approved.

Panipat News: दो ट्रेनों के ठहराव को मिली मंजूरी

Mon, 12 Oct 2026 03:10 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत Updated Mon, 12 Oct 2026 03:10 AM IST
विज्ञापन
Stoppage for two trains approved.
स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव को मंजूरी मिलने पर खुशी मनाते समाज के लोग। सोशल मीडिया - फोटो : samvad
पानीपत। रेलवे स्टेशन पर उत्तर प्रदेश व बिहार जाने वाली ट्रेनों के ठहराव की मांग के लिए दो अक्टूबर से चल रहा पूर्वांचल समाज एवं मजदूर समाज के आंदोलन को बड़ी कामयाबी मिली है। आंदोलन के दौरान रखी गई छह प्रमुख मांगों में से दो मांगों को मंजूरी मिलने पर समाज ने इसे संघर्ष की दिशा में बड़ी सफलता बताया है। इनमें
विज्ञापन

अमृतसर-जयनगर स्पेशल ट्रेन के ठहराव के लिए मंजूरी दी गई है। साथ ही सहरसा-अमृतसर गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन का भी पानीपत स्टेशन पर ठहराव किया जाएगा। इससे समाज के लोगों को बड़ी राहत मिली है। यह उपलब्धि समाज की एकजुटता, आंदोलनकारियों के संघर्ष और लगातार किए गए प्रयासों का परिणाम है।
विज्ञापन

अध्यक्ष उमाशंकर राय ने बताया कि आंदोलन को समाप्त नहीं, बल्कि स्थगित किया गया है। छह प्रमुख मांगों में से दो मांगें स्वीकार की गई हैं, जबकि शेष मांगों को पूरा कराने के लिए सरकार को निर्धारित समय-सीमा दी गई है। यदि तय समय के भीतर बाकी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं, तो पूर्वांचल समाज एवं मजदूर समाज इस आंदोलन को पहले से अधिक मजबूती और दोगुनी गति के साथ दोबारा शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि यह संघर्ष केवल रेल ठहराव का विषय नहीं, बल्कि पानीपत में रहने वाले पूर्वांचल वासियों और मजदूरों के अधिकारों एवं सुविधाओं से जुड़ा है। समाज अपनी शेष मांगों को पूरा कराने के लिए प्रतिबद्ध है और आवश्यकता पड़ने पर फिर से आंदोलन का रास्ता अपनाएगा। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed