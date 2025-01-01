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पानीपत। नगर निगम क्षेत्र की कई प्रमुख सड़कें इन दिनों खामियों और अव्यवस्थाओं के कारण वाहन चालकों के लिए जोखिम से भरी हैं। गड्ढे, टूटे डिवाइडर, सड़क से ऊपर उठे सीवर के ढक्कन और कई मार्गों पर सफेद पट्टी का अभाव आम लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। सर्दियों में कोहरे और धुंध के कारण दृश्यता कम होने पर इन खामियों से हादसों का खतरा और बढ़ सकता है।शहर के प्रमुख मार्गों की स्थिति देखें तो जीटी रोड पर निर्माण कार्य के दौरान लापरवाही बरतने की शिकायतें सामने आ रही हैं। निर्माण कार्य के चलते कई स्थानों पर सड़क की स्थिति खतरनाक है। इसके अलावा मलिक पेट्रोल पंप से चांदनी बाग थाने तक जीटी रोड कई जगह से टूटी हुई है। रात के समय अंधेरे में सड़क के गड्ढे वाहन चालकों के लिए जोखिम बने हुए हैं।सेक्टर-24 निवासी अश्वनी शर्मा ने बताया कि बबैल नाके से सेक्टर-29 जीटी रोड तक जाने वाले बाईपास पर भी कई जगह सड़क टूटी हुई है। इस मार्ग पर सफेद पट्टी नहीं होने से रात और धुंध के दौरान सड़क के किनारे और गति अवरोधक (ब्रेकर) पहचानना मुश्किल हो जाता है। कई जगह ब्रेकर पर वाहन उछल जाते हैं। वाहन चालक हरदीप और चमकौर ने बताया कि यदि समय रहते सड़कों की मरम्मत, डिवाइडरों की दुरुस्ती और सफेद पट्टी लगाने का काम पूरा नहीं हुआ तो घने कोहरे के दौरान स्थिति और गंभीर हो सकती है।असंध रोड और गोहाना रोड की हालत भी चिंताजनकबिंझौल गांव निवासी रमेश और कृष्ण ने बताया कि असंध रोड और गोहाना रोड की हालत भी चिंताजनक है। दोनों मार्गों पर कई जगह डिवाइडर टूटे हुए हैं और सड़क पर गड्ढे बने हैं। कई स्थानों पर सीवर के ढक्कन सड़क के स्तर से ऊपर उठे हुए हैं। इससे वाहनों के अचानक टकराने और संतुलन बिगड़ने का खतरा रहता है।शहर की सड़कों की मरम्मत कराई जा रही है। धुंध के दिनों में वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए भी जरूरी काम किए जाएंगे। शहर की मुख्य और अन्य सड़कों पर सफेद पट्टियां लगाई जाएंगी। -कोमल सैनी, मेयर, नगर निगम पानीपत।