फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Keep your Bullet and your firecrackers to yourself; my mom doesn't like you...

Panipat News: बुलेट तो रखिए पटाखे ठा नूं, मेरी मम्मी नूं पसंद नहीं तू...

Sun, 04 Oct 2026 02:35 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 02:35 AM IST
विज्ञापन
Keep your Bullet and your firecrackers to yourself; my mom doesn't like you...
गीता यूनिवर्सिटी में स्टार नाइट में प्रस्तुति देते सुनंदा शर्मा।
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन


इसराना। गीता यूनिवर्सिटी में शनिवार को फ्रेशर पार्टी आगाज 2026 का आयोजन किया गया। पंजाबी गायिका सुनंदा शर्मा की लाइव प्रस्तुति कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रही। उन्होंने ‘बुलेट तो रखिए पटाखे ठा नूं’ और ‘मेरी मम्मी नूं पसंद नहीं तू’ जैसे लोकप्रिय गानों की प्रस्तुति देकर समां बांध दिया। गानों पर छात्र जमकर झूमे।

कार्यक्रम का शुभारंभ चांसलर एसपी बंसल और गीता बंसल ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद चौपाल नाइट्स में हरियाणवी वेब सीरीज ‘भाई साहब’ की स्टार कास्ट अमित सैनी रोहतकिया, सपना लाठर और अरमान अहलावत ने प्रस्तुति देकर हरियाणवी संस्कृति की झलक पेश की।
विज्ञापन


फैशन शो और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के आधार पर देव अंतिल को मिस्टर फ्रेशर और लिंगम को मिस फ्रेशर चुना गया। सचिन को जीयू मॉडल मेल, मुग्धा शर्मा को जीयू मॉडल फीमेल, आयुष राणा को शोस्टॉपर मेल और पेमा को शोस्टॉपर फीमेल का खिताब मिला। गुरसेहाज को बेस्ट अटायर मेल, सृष्टि सिंह को बेस्ट अटायर फीमेल, ख्वाहिश को दिवा ऑफ द ईवनिंग, रमन को स्टार ऑफ द ईवनिंग और निलेश कुमार दास को यूनिवर्सिटी टैलेंट आइकन ऑफ द ईयर से नवाजा गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


इससे पहले विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में 450 से अधिक स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गईं। मुख्यातिथि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता रहीं। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में राष्ट्र सर्वोपरि की भावना होनी चाहिए। व्यक्ति से बड़ा समाज और समाज से बड़ा देश है। इस अवसर पर प्रो-चांसलर निशांत बंसल, अंकुश बंसल, कुलपति डॉ. मनोज मनुजा और रजिस्ट्रार डॉ. अमित गुप्ता मौजूद रहे।

गीता यूनिवर्सिटी में स्टार नाइट में प्रस्तुति देते सुनंदा शर्मा।

गीता यूनिवर्सिटी में स्टार नाइट में प्रस्तुति देते सुनंदा शर्मा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed