Panipat News: स्टेट सब-जूनियर वुशु चैंपियनशिप में गौरव सहरावत और अंश ने जीते रजत पदक

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पानीपत। वुशु खेल में जिले के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। स्टेट सब-जूनियर वुशु चैंपियनशिप में जिले के गौरव और अंश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किए। दोनों खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता के मुकाबलों में बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया और पदक जीतकर अपनी प्रतिभा दिखाई। दोनों खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर परिवार और एकेडमी में खुशी का माहौल है।राज्य स्तरीय सब-जूनियर वुशु चैंपियनशिप में प्रदेशभर से खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। जिले के गौरव और अंश ने भी पूरे आत्मविश्वास के साथ मुकाबलों में हिस्सा लिया। दोनों ने अलग-अलग मुकाबलों में अपना शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया।गौरव और अंश दोनों लंबे समय से समालखा स्थित ईगल स्पोर्ट्स एकेडमी में प्रशिक्षण ले रहे हैं। दोनों खिलाड़ी कोच प्रिंस राजपूत के मार्गदर्शन में अभ्यास करते हैं। नियमित प्रशिक्षण के साथ दोनों खिलाड़ी पहले भी कई प्रतियोगिताओं में पदक जीत चुके हैं। लगातार प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन के साथ दोनों ने अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। कोच प्रिंस राजपूत ने बताया कि दोनों खिलाड़ी कई वर्षों से नियमित अभ्यास कर रहे हैं। यहां तक पहुंचने के लिए दोनों खिलाड़ियों ने कड़ी मेहनत की है। जब कोई खिलाड़ी जीत हासिल करता है तो इससे और खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिलती है।खिलाड़ियों ने बताया कि प्रतियोगिता में पदक जीतने के लिए उन्होंने नियमित रूप से मेहनत की और अभ्यास में कोई लापरवाही नहीं की। सुबह-शाम अपने अभ्यास पर ध्यान दिया है। अब आगे आने वाली प्रतियोगिताओं के लिए और तैयारी करेंगे।