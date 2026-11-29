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डिपो को इस वर्ष 10 नई बसें मिलनी थीं लेकिन बस बॉडी संबंधित कार्य लंबित चलने के चलते अगले वर्ष ही बस मिलने की उम्मीद है। वहीं, हाल ही में डिपो को 20 नई बसें मिलने की घोषणा भी की गई है जिसकी प्रक्रिया अभी शुरुआती चरण में ही है।ऐसे में नई बस आने की उम्मीद तो साल भर बनी रही लेकिन बस अगले वर्ष तक ही पहुंचेगी। वहीं, बसों की कमी के चलते अनेक रूट, जिन पर बस संचालन शुरू किए जाने की उम्मीद थी, वह योजना भी लंबित चल रही है। नई बसें मिलने के बाद आगरा, हरिद्वार, मथुरा और वृंदावन सहित ग्रामीण व छोटे रूटों पर बस संचालन शुरू व बढ़ाया जाना था।वर्ष 2025 में नारनौल डिपो को करीब 25 नई बसें मिली थीं, लेकिन बीएस-4 श्रेणी की 16 बसें संचालन से बाहर होने के कारण बसों की वास्तविक संख्या में केवल नौ की बढ़ोतरी हुई थी। फिलहाल डिपो की ओर से 137 रोडवेज व 20 किलोमीटर स्कीम के तहत कुल 157 बसें संचालित की जा रही हैं।वर्जन :बसों की मांग मुख्यालय भेजी गई थी, जिसके बाद 20 नई बसें मिलने के निर्देश हाल ही में जारी किए गए हैं। वहीं, 10 नई बसों के निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। उम्मीद है, जल्द ही 30 नई बसें डिपो को मिलेंगी। जिसके बाद अनेक रूटों पर आवश्यकता अनुसार बसों का संचालन बढ़ाया जाएगा और धार्मिक व ऐतिहासिक स्थलों के लिए संचालन शुरू किया जाएगा।-देवदत्त, महाप्रबंधक, नारनौल डिपो।