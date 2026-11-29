Mahendragarh-Narnaul News: सैनीपुरा रोड पर गड्ढे ही गड्ढे, रात में बढ़ा हादसों का डर
रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 11:27 PM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 11:27 PM IST
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महेंद्रगढ़। शहर में पंचमुखी हनुमान मंदिर से मोहल्ला सैनीपुरा तक जाने वाली सड़क लंबे समय से खस्ताहाल है। सड़क पर जगह-जगह गहरे गड्ढे बन गए हैं जिससे वाहन चालकों और राहगीरों को आने-जाने में परेशानी हो रही है। इस मार्ग से रोज तीन हजार से ज्यादा लोग गुजरते हैं। इसके बावजूद मरम्मत नहीं होने से लोगों में नाराजगी है।
सुबह के समय मोदाश्रम मंदिर में पूजा करने जाने वाले श्रद्धालुओं को भी इसी टूटी रोड से होकर जाना पड़ता है। कई जगह गड्ढे इतने गहरे हैं कि दोपहिया वाहन चालकों को खास सावधानी बरतनी पड़ती है।
यह रोड मोहल्ले के लोगों के साथ मंदिरों में आने-जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी अहम है, फिर भी विभाग की ओर से सुध नहीं ली जा रही। रात में गड्ढे दिखाई नहीं देते, जिससे हादसे का डर बना रहता है। लोगों की मांग है कि अधिकारी मौके का निरीक्षण कर जल्द निर्माण कार्य शुरू करवाएं।
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पंचमुखी हनुमान मंदिर से सैनीपुरा तक रोड की हालत काफी समय से खराब है। जगह-जगह गड्ढे होने से वाहन चलाना मुश्किल हो गया है। कई बार दोपहिया चालक संतुलन बिगड़ने से गिरते-गिरते बचते हैं। विभाग को जल्द रोड की मरम्मत करवानी चाहिए।-दिनेश सैनी, वार्ड नं 8
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सुबह काफी लोग मोदाश्रम मंदिर में पूजा के लिए जाते हैं और उन्हें इसी रोड से गुजरना पड़ता है। गड्ढों के कारण बुजुर्गों और पैदल चलने वालों को भी दिक्कत हो रही है। प्रशासन को धार्मिक स्थलों तक जाने वाले इस मार्ग की सुध लेनी चाहिए।-होशियार सैनी, वार्ड नं. 10
वर्जन:
पंचमुखी हनुमान मंदिर से सैनीपुरा तक टूटी रोड का शीघ्र टेंडर लगवाया जाएगा। टेंडर पास होते ही रोड का निर्माण करवा दिया जाएगा। इस समस्या को लेकर किसी को परेशान नहीं रहने दिया जाएगा।-रमेश सैनी, चेयरमैन, नगरपालिका, महेंद्रगढ़।
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सुबह के समय मोदाश्रम मंदिर में पूजा करने जाने वाले श्रद्धालुओं को भी इसी टूटी रोड से होकर जाना पड़ता है। कई जगह गड्ढे इतने गहरे हैं कि दोपहिया वाहन चालकों को खास सावधानी बरतनी पड़ती है।
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यह रोड मोहल्ले के लोगों के साथ मंदिरों में आने-जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी अहम है, फिर भी विभाग की ओर से सुध नहीं ली जा रही। रात में गड्ढे दिखाई नहीं देते, जिससे हादसे का डर बना रहता है। लोगों की मांग है कि अधिकारी मौके का निरीक्षण कर जल्द निर्माण कार्य शुरू करवाएं।
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पंचमुखी हनुमान मंदिर से सैनीपुरा तक रोड की हालत काफी समय से खराब है। जगह-जगह गड्ढे होने से वाहन चलाना मुश्किल हो गया है। कई बार दोपहिया चालक संतुलन बिगड़ने से गिरते-गिरते बचते हैं। विभाग को जल्द रोड की मरम्मत करवानी चाहिए।-दिनेश सैनी, वार्ड नं 8
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सुबह काफी लोग मोदाश्रम मंदिर में पूजा के लिए जाते हैं और उन्हें इसी रोड से गुजरना पड़ता है। गड्ढों के कारण बुजुर्गों और पैदल चलने वालों को भी दिक्कत हो रही है। प्रशासन को धार्मिक स्थलों तक जाने वाले इस मार्ग की सुध लेनी चाहिए।-होशियार सैनी, वार्ड नं. 10
वर्जन:
पंचमुखी हनुमान मंदिर से सैनीपुरा तक टूटी रोड का शीघ्र टेंडर लगवाया जाएगा। टेंडर पास होते ही रोड का निर्माण करवा दिया जाएगा। इस समस्या को लेकर किसी को परेशान नहीं रहने दिया जाएगा।-रमेश सैनी, चेयरमैन, नगरपालिका, महेंद्रगढ़।