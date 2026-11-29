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एथलेटिक्स कोच सूरत गुज्जर और जिला एथलेटिक्स संघ के सचिव प्रदीप यादव ने बताया कि ओजस स्पोर्ट्स अकादमी और जिला एथलेटिक्स संघ के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को प्रतियोगिता आयोजित की गई।इसमें अंडर-8, अंडर-10 और अंडर-12 आयु वर्ग ने भाग लिया। प्रतियोगिता में 50, 60, 100 और 200 मीटर दौड़ सहित विभिन्न स्पर्धाएं करवाई गईं।अंडर-12 लड़कों की 200 मीटर दौड़ में प्रिंस प्रथम, विवेक द्वितीय और शौरभ तृतीय रहे। अंडर-10 की 100 मीटर दौड़ में गिरिश ने पहला, युग ने दूसरा और रौनक ने तीसरा स्थान हासिल किया।अंडर-8 की 50 मीटर दौड़ में रौनक प्रथम, अवी द्वितीय और रवि तृतीय रहे। 60 मीटर दौड़ में युग, गिरिश, विहान ने क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया। एक अन्य 60 मी स्पर्धा में दीपेश प्रथम, लोकेश द्वितीय, अर्श तृतीय रहे। लड़कियों की अंडर-12 की 100 मीटर दौड़ में पूनम प्रथम, नैना द्वितीय और रितिका तृतीय रहीं। 200 मीटर दौड़ में अनामिका ने पहला, यसू ने दूसरा और लक्ष्या ने तीसरा स्थान हासिल किया। अंडर-10 की 100 मीटर दौड़ में नियति प्रथम, ट्विंकल द्वितीय और खुशी तृतीय रहीं।