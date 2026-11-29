विज्ञापन



उपायुक्त अनुपमा अंजली ने बताया कि बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, जिला नगरीय आयुक्त, जिला राजस्व अधिकारी, जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, लोक निर्माण विभाग, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा जिला खनन अधिकारी से संबंधित शिकायतें रखी जाएंगी। इसके अलावा सिहमा, महेंद्रगढ़, अटेली और निजामपुर खंड से जुड़े मामले भी शामिल होंगे। विज्ञापन

उन्होंने बताया कि शिकायतें राजावास की ढाणी, बड़का कुआं, बदोपुर, नलापुर, मालड़ा बास, कुतबापुर, दौंगड़ा अहीर, भूषण कलां, मुंडिया खेड़ा, नांगल चौधरी और छितरोली सहित विभिन्न गांवों व मोहल्लों से संबंधित हैं। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे और शिकायतों के समाधान को लेकर कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त अनुपमा अंजली ने बताया कि बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, जिला नगरीय आयुक्त, जिला राजस्व अधिकारी, जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, लोक निर्माण विभाग, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा जिला खनन अधिकारी से संबंधित शिकायतें रखी जाएंगी। इसके अलावा सिहमा, महेंद्रगढ़, अटेली और निजामपुर खंड से जुड़े मामले भी शामिल होंगे।उन्होंने बताया कि शिकायतें राजावास की ढाणी, बड़का कुआं, बदोपुर, नलापुर, मालड़ा बास, कुतबापुर, दौंगड़ा अहीर, भूषण कलां, मुंडिया खेड़ा, नांगल चौधरी और छितरोली सहित विभिन्न गांवों व मोहल्लों से संबंधित हैं। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे और शिकायतों के समाधान को लेकर कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन

विज्ञापन

नारनौल। जिले के लोगों की समस्याओं और शिकायतों के समाधान के लिए 30 नवंबर को जिला लोक संपर्क एवं जनपरिवेदना समिति की मासिक बैठक आयोजित की जाएगी। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल सुबह 11 बजे राजकीय पीजी महाविद्यालय के सभागार में बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें पहले से निर्धारित 14 शिकायतों पर सुनवाई की जाएगी।