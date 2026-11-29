Mahendragarh-Narnaul News: सूखती फसलें और गिरता भूजल बना किसानों की चिंता, नहरी पानी का कोटा बढ़ाने की उठी मांग
रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 11:27 PM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 11:27 PM IST
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नारनौल। दक्षिण हरियाणा में गहराते जल संकट, गिरते भूजल स्तर और नहरी पानी की कमी को लेकर किसानों और आमजन की चिंता बढ़ती जा रही है। समस्या के समाधान की मांग को लेकर संतोख सिंह यादव के नेतृत्व में क्षेत्रवासियों और किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन की प्रति उपायुक्त के माध्यम से सरकार तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार (सिंचाई विभाग) को भी भेजी गई है।
ज्ञापन में बताया गया कि महेंद्रगढ़ जिला लंबे समय से डार्क जोन की श्रेणी में है। यहां खेती और किसानों की आजीविका काफी हद तक नहरी पानी पर निर्भर है लेकिन पर्याप्त पानी नहीं मिलने से फसलों की सिंचाई प्रभावित हो रही है। कई जगह जमीन बंजर होने की स्थिति पैदा हो रही है।
संतोख सिंह यादव ने बताया कि जिले को मिलने वाला नहरी पानी का कोटा पहले ही कम है और निर्धारित मात्रा भी पूरी नहीं मिल रही। इसके कारण नहरों और माइनरों के अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंच पाता। उन्होंने सरकार से जिले का नहरी कोटा बढ़ाने और नहरों के चलने की अवधि में वृद्धि करने की मांग की।
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उन्होंने कहा कि गांवों के पुराने जोहड़ों और तालाबों को पाइपलाइन या लिफ्टिंग सिस्टम के माध्यम से नहरों से जोड़ा जाए। आजमाबाद, मौखूता, छिलरो, नारेडी और धानोता सहित अन्य गांवों के जोहड़ों को नियमित रूप से भरा जाए। इससे पशुओं को पानी मिलेगा और भूजल स्तर सुधारने में भी मदद मिलेगी।
नलवाटी क्षेत्र के लिए स्थायी सिंचाई व्यवस्था की मांग
ज्ञापन में नलवाटी क्षेत्र को स्थायी नहरी सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने की मांग भी उठाई गई। क्षेत्रवासियों ने इसके लिए विशेष लिफ्ट इरिगेशन योजना या नई नहर परियोजना को मंजूरी देने की मांग की। संतोख सिंह यादव ने कहा कि दक्षिण हरियाणा लंबे समय से पानी की कमी झेल रहा है। यदि जल्द ठोस कदम नहीं उठाए गए तो किसानों के सामने खेती और रोजी-रोटी का संकट और गंभीर हो सकता है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस समस्या पर गंभीरता से विचार कर जल्द समाधान करवाने की अपील की।
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ज्ञापन में बताया गया कि महेंद्रगढ़ जिला लंबे समय से डार्क जोन की श्रेणी में है। यहां खेती और किसानों की आजीविका काफी हद तक नहरी पानी पर निर्भर है लेकिन पर्याप्त पानी नहीं मिलने से फसलों की सिंचाई प्रभावित हो रही है। कई जगह जमीन बंजर होने की स्थिति पैदा हो रही है।
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संतोख सिंह यादव ने बताया कि जिले को मिलने वाला नहरी पानी का कोटा पहले ही कम है और निर्धारित मात्रा भी पूरी नहीं मिल रही। इसके कारण नहरों और माइनरों के अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंच पाता। उन्होंने सरकार से जिले का नहरी कोटा बढ़ाने और नहरों के चलने की अवधि में वृद्धि करने की मांग की।
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उन्होंने कहा कि गांवों के पुराने जोहड़ों और तालाबों को पाइपलाइन या लिफ्टिंग सिस्टम के माध्यम से नहरों से जोड़ा जाए। आजमाबाद, मौखूता, छिलरो, नारेडी और धानोता सहित अन्य गांवों के जोहड़ों को नियमित रूप से भरा जाए। इससे पशुओं को पानी मिलेगा और भूजल स्तर सुधारने में भी मदद मिलेगी।
नलवाटी क्षेत्र के लिए स्थायी सिंचाई व्यवस्था की मांग
ज्ञापन में नलवाटी क्षेत्र को स्थायी नहरी सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने की मांग भी उठाई गई। क्षेत्रवासियों ने इसके लिए विशेष लिफ्ट इरिगेशन योजना या नई नहर परियोजना को मंजूरी देने की मांग की। संतोख सिंह यादव ने कहा कि दक्षिण हरियाणा लंबे समय से पानी की कमी झेल रहा है। यदि जल्द ठोस कदम नहीं उठाए गए तो किसानों के सामने खेती और रोजी-रोटी का संकट और गंभीर हो सकता है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस समस्या पर गंभीरता से विचार कर जल्द समाधान करवाने की अपील की।