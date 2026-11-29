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ज्ञापन में बताया गया कि महेंद्रगढ़ जिला लंबे समय से डार्क जोन की श्रेणी में है। यहां खेती और किसानों की आजीविका काफी हद तक नहरी पानी पर निर्भर है लेकिन पर्याप्त पानी नहीं मिलने से फसलों की सिंचाई प्रभावित हो रही है। कई जगह जमीन बंजर होने की स्थिति पैदा हो रही है।संतोख सिंह यादव ने बताया कि जिले को मिलने वाला नहरी पानी का कोटा पहले ही कम है और निर्धारित मात्रा भी पूरी नहीं मिल रही। इसके कारण नहरों और माइनरों के अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंच पाता। उन्होंने सरकार से जिले का नहरी कोटा बढ़ाने और नहरों के चलने की अवधि में वृद्धि करने की मांग की।उन्होंने कहा कि गांवों के पुराने जोहड़ों और तालाबों को पाइपलाइन या लिफ्टिंग सिस्टम के माध्यम से नहरों से जोड़ा जाए। आजमाबाद, मौखूता, छिलरो, नारेडी और धानोता सहित अन्य गांवों के जोहड़ों को नियमित रूप से भरा जाए। इससे पशुओं को पानी मिलेगा और भूजल स्तर सुधारने में भी मदद मिलेगी।ज्ञापन में नलवाटी क्षेत्र को स्थायी नहरी सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने की मांग भी उठाई गई। क्षेत्रवासियों ने इसके लिए विशेष लिफ्ट इरिगेशन योजना या नई नहर परियोजना को मंजूरी देने की मांग की। संतोख सिंह यादव ने कहा कि दक्षिण हरियाणा लंबे समय से पानी की कमी झेल रहा है। यदि जल्द ठोस कदम नहीं उठाए गए तो किसानों के सामने खेती और रोजी-रोटी का संकट और गंभीर हो सकता है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस समस्या पर गंभीरता से विचार कर जल्द समाधान करवाने की अपील की।