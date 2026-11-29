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रैली के माध्यम से प्रतिभागियों ने ग्रामीणों को नशामुक्ति, पर्यावरण संरक्षण और नियमित व्यायाम का संदेश दिया। जिला युवा अधिकारी नित्यानंद यादव ने कहा कि स्वस्थ युवा ही विकसित भारत की मजबूत नींव हैं। युवाओं को अपनी ऊर्जा खेल, योग और रचनात्मक गतिविधियों में लगानी चाहिए। विज्ञापन

माय भारत के यूथ आइकॉन हरीश शर्मा ने जोशीले नारों के माध्यम से नशामुक्ति का संदेश दिया।

स्पोर्ट्स आइकॉन दीपांशु यादव ने युवाओं को खेलों और शारीरिक गतिविधियों का महत्व बताते हुए नियमित व्यायाम अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि खेलों के माध्यम से युवा अपनी ऊर्जा का सही उपयोग कर सकते हैं। रैली के माध्यम से प्रतिभागियों ने ग्रामीणों को नशामुक्ति, पर्यावरण संरक्षण और नियमित व्यायाम का संदेश दिया। जिला युवा अधिकारी नित्यानंद यादव ने कहा कि स्वस्थ युवा ही विकसित भारत की मजबूत नींव हैं। युवाओं को अपनी ऊर्जा खेल, योग और रचनात्मक गतिविधियों में लगानी चाहिए।माय भारत के यूथ आइकॉन हरीश शर्मा ने जोशीले नारों के माध्यम से नशामुक्ति का संदेश दिया।स्पोर्ट्स आइकॉन दीपांशु यादव ने युवाओं को खेलों और शारीरिक गतिविधियों का महत्व बताते हुए नियमित व्यायाम अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि खेलों के माध्यम से युवा अपनी ऊर्जा का सही उपयोग कर सकते हैं।

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नारनौल। नशा मुक्त युवा, विकसित भारत की थीम के तहत रविवार को माय भारत, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की ओर से गांव डोहर खुर्द में जिला स्तरीय साइकिल रैली आयोजित की गई। यह रैली संडे ऑन साइकिल के 100वें संस्करण के अवसर पर निकाली गई। इसका उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना रहा।