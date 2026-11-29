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पिछले दिनों की तुलना में फूलगोभी, मटर, पालक, धनिया और मेथी सहित कई सब्जियों के भाव में गिरावट आई है। इससे महंगाई के बीच रसोई का बजट संभाल रहे आम परिवारों को राहत मिली है। फूलगोभी और मटर के दाम तो आधे रह गए हैं।सब्जी विक्रेता रामनिवास सैनी ने बताया कि सर्दियों में स्थानीय स्तर पर सब्जियों की पैदावार बढ़ जाती है। इसके साथ ही मंडियों में आवक बढ़ने से कीमतों में गिरावट आती है।पहले महंगे भाव होने के कारण ग्राहक सीमित मात्रा में सब्जियां खरीद रहे थे लेकिन अब दाम कम होने से खरीदारी बढ़ने लगी है। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में आवक और बढ़ने की संभावना है, जिससे ग्राहकों को और राहत मिल सकती है।सर्दियों में पालक, मेथी, बथुआ, सरसों का साग, मटर और गोभी लोगों की पहली पसंद होती हैं। भाव कम होने से लोग अब पहले की तुलना में अधिक मात्रा में सब्जियां खरीद रहे हैं।...........सर्दियों में हरी सब्जियां खाने का अलग ही आनंद है। पहले मटर और गोभी महंगी होने के कारण कम खरीदनी पड़ती थी, लेकिन अब पर्याप्त मात्रा में सब्जियां खरीदना आसान हो गया है।- नीरज, वार्ड-3............सब्जियों के भाव कम होने से रसोई का खर्च घटेगा। परिवार की थाली में अब अलग-अलग सब्जियां शामिल करना भी आसान होगा।-सुभाष अग्रवाल, वार्ड-3...............सब्जियों के भाव (रुपये प्रति किलो)सब्जीपहलेअबफूलगोभी4020मटर8040पालक4030धनिया6040मेथी6040