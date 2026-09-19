Karnal News: निसिंग पशु अस्पताल बना पार्किंग स्थल, इलाज प्रभावित

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निसिंग। निसिंग का ब्लॉक पशु चिकित्सालय में मवेशी नहीं दिखेंगे। अस्पताल परिसर आसपास के लोगों के लिए पार्किंग स्थल बनकर रह गया है। लोगों की गाड़ियां यहां खड़ी होती हैं। लोगों का सामान रखा रहता है।मुख्य गेट से अस्पताल भवन तक वाहनों की कतार के कारण पशुपालकों को पशुओं को लाने में भी परेशानी होती है। पशुपालक गुलजार सिंह, संदीप सिंह, कुलदीप सिंह और मांगा सिंह ने बताया कि अस्पताल परिसर में गंदगी की भी समस्या है। झाड़ियां और घास-फूस उगी हुई है।ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले गांव औंगद, गोंदर और डाचर सहित क्षेत्र में करीब 20 हजार पशुधन है। ब्लॉक अस्पताल में केवल एक पशु चिकित्सक और चार वीएलडीए नियुक्त हैं।