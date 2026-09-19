पीजी : सरकारी कॉलेजों में 33 फीसदी सीटें खाली

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जिले के चार सरकारी कॉलेजों में पीजी दाखिले की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद भी बड़ी संख्या में सीटें खाली हैं। कुल 875 सीटों में 584 पर दाखिले हुए हैं। करीब 33 फीसदी सीटों पर दाखिला नहीं हो सका है।पाठ्यक्रमवार स्थिति में सबसे कम रुझान पंडित चिरंजीलाल शर्मा राजकीय महाविद्यालय के एमए मास कम्यूनिकेशन और एमए अर्थशास्त्र में रहा। एमकाॅम के कई पाठ्यक्रमों में भी बड़ी संख्या में सीटें खाली हैं। एमए साइक्लाॅजी में विद्यार्थियों का सबसे अधिक रुझान रहा, इसमें सभी सीटें भरी गई हैं।पंडित चिरंजीलाल शर्मा राजकीय महाविद्यालय में पीजी की कुल 450 सीटों में 292 पर दाखिले हुए और 158 सीटें खाली रह गईं। यहां सबसे कम दाखिले एमए मास कम्यूनिकेशन में हुए जिसमें केवल 40 सीटों में केवल छह दाखिले हो सके, जबकि 34 सीटें खाली हैं। एमए अर्थशास्त्र की 60 में से 21 सीटों पर दाखिला हुआ और 39 रिक्त हैं। एमकाॅम में 60 में से 34 दाखिले हुए और 26 सीटें खाली रह गईं। एमए अंग्रेजी में 33 और एमएससी गणित में 22 दाखिले हुए।जीसी असंध के एडमिशन नोडल अधिकारी रोहताश ने बताया कि अंतिम तिथि तक पोर्टल पर कुछ विद्यार्थियों के आवेदन आए हुए थे लेकिन समय सीमा समाप्त होने के कारण उनके दाखिले नहीं हो पाए। यदि विभाग की ओर से पोर्टल दोबारा खोला जाता है तो इन विद्यार्थियों के दाखिले हो सकते हैं। कॉलेज प्रबंधन की ओर से उच्च विभाग को मेल के माध्यम से पोर्टल दोबारा शुरू कराने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल नई तिथि की कोई सूचना जारी नहीं हुई है।