Karnal News: अंडर-17 4x100 मीटर रिले रेस में करनाल की टीम प्रथम

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जिला शिक्षा अधिकारी रोहतास वर्मा ने बताया कि अंडर-17 में ओवरऑल चैंपियन सोनीपत की टीम रही। अंडर-19 में जींद की टीम ने ओवरऑल चैंपियन की ट्रॉफी पर कब्जा किया। उन्होंने कहा कि हर युवा को किसी न किसी खेल में भाग लेना चाहिए। यदि उनको नशा करना है, तो वह खेल का करें और स्टेडियम में जितना हो सके उतना समय बिताए।उन्होंने बताया कि राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले और पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का चयन सीधे राष्ट्रीय स्कूली एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर चयनित होने वाले खिलाड़ियों के लिए प्रतियोगिता के तुरंत बाद एक विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन भी किया जाएगा। एईओ सुलेंद्र, डीपीसी धर्मपाल, एईईओ संदीप खत्री, डीपीई यशपाल चोपड़ा, मौजूद रहे।प्रतियोगिता के परिणामअंडर-17हैमर थ्रो में भिवानी के वरुण प्रथम, भिवानी के दिवेश द्वितीय और झज्जर के कुणाल तृतीय रहे4x400 मीटर रिले रेस में सोनीपत की टीम प्रथम, हिसार की टीम द्वितीय और भिवानी की टीम तृतीय रहेअंडर 19क्रॉस कंट्री में सोनीपत के वंश प्रथम, झज्जर के यश द्वितीय और हिसार के विनय तृतीयहैमर थ्रो में फतेहाबाद के भावी प्रथम, भिवानी के आयुष द्वितीय और सोनीपत के योगेश तृतीय रहे4x100 मीटर रिले रेस में जींद की टीम प्रथम, फरीदाबाद की टीम द्वितीय और भिवानी की टीम तृतीय रही4x400 मीटर रिले रेस में फरीदाबाद की टीम प्रथम, जींद की टीम द्वितीय और गुरुग्राम की टीम तृतीय रही