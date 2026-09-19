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Karnal News: गणपति की भावुक विदाई... आंखें भर आईं

Sat, 19 Sep 2026 02:38 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 02:38 AM IST
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An emotional farewell to Ganpati... eyes welled up with tears.
प​श्चिमी यमुना नहर में अपने गणेश जी का विसर्जन करने के बाद भावुक हुई भाविका शर्मा और बॉय कर विद
करनाल। पांच दिन तक घरों और पंडालों में स्थापित गणेश जी की पूजा-अर्चना के बाद शुक्रवार को शहर में गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। श्रद्धालुओं ने ‘’गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ’’ के जयघोष लगाए। विदाई के समय श्रद्धालु भावुक हो गए। आंखें भर आईं।
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घर और पंडालों में प्रतिमा की पूजा के बाद लड्डुओं का भोग लगाकर आरती की गई। इसके बाद भावुक मन से गणेश जी को विदाई दी गई। ढोल-नगाड़ों की थाप पर नाचते-गाते श्रद्धालु पश्चिमी यमुना नहर के किनारे पहुंचे। गुलाल उड़ाते हुए प्रतिमाओं को विसर्जन स्थल तक ले जाया गया। यहां विधिवत आरती के बाद गणेश जी की प्रतिमाओं का विसर्जन हुआ।
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वातावरण भक्तिमय होने के साथ-साथ भावुक भी हो गया था। श्रद्धालुओं ने गणेश जी से परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। यह विसर्जन गणेश उत्सव की परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अल्फा सिटी निवासी अभिषेक शर्मा और उनके परिवार ने गणेश जी को विदाई दी। उनकी पत्नी आशा और बेटियां राधिका, भाविका व यशिका ने पांच दिन पूजा की थी। शुक्रवार दोपहर बाद परिवार कार से प्रतिमा लेकर पश्चिमी यमुना नहर पहुंचा। विसर्जन से पहले उन्होंने गणेश जी के साथ यादगार सेल्फी भी ली।
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पश्चिमी यमुना नहर में अपने गणेश जी का विसर्जन करने के बाद भावुक हुई भाविका शर्मा और बॉय कर विद

पश्चिमी यमुना नहर में अपने गणेश जी का विसर्जन करने के बाद भावुक हुई भाविका शर्मा और बॉय कर विद

पश्चिमी यमुना नहर में अपने गणेश जी का विसर्जन करने के बाद भावुक हुई भाविका शर्मा और बॉय कर विद

पश्चिमी यमुना नहर में अपने गणेश जी का विसर्जन करने के बाद भावुक हुई भाविका शर्मा और बॉय कर विद

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