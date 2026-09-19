Karnal News: गणपति की भावुक विदाई... आंखें भर आईं

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घर और पंडालों में प्रतिमा की पूजा के बाद लड्डुओं का भोग लगाकर आरती की गई। इसके बाद भावुक मन से गणेश जी को विदाई दी गई। ढोल-नगाड़ों की थाप पर नाचते-गाते श्रद्धालु पश्चिमी यमुना नहर के किनारे पहुंचे। गुलाल उड़ाते हुए प्रतिमाओं को विसर्जन स्थल तक ले जाया गया। यहां विधिवत आरती के बाद गणेश जी की प्रतिमाओं का विसर्जन हुआ।वातावरण भक्तिमय होने के साथ-साथ भावुक भी हो गया था। श्रद्धालुओं ने गणेश जी से परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। यह विसर्जन गणेश उत्सव की परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अल्फा सिटी निवासी अभिषेक शर्मा और उनके परिवार ने गणेश जी को विदाई दी। उनकी पत्नी आशा और बेटियां राधिका, भाविका व यशिका ने पांच दिन पूजा की थी। शुक्रवार दोपहर बाद परिवार कार से प्रतिमा लेकर पश्चिमी यमुना नहर पहुंचा। विसर्जन से पहले उन्होंने गणेश जी के साथ यादगार सेल्फी भी ली।