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यह बात अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के जिला अध्यक्ष राजेश वशिष्ठ ने रविवार को हाउसिंग बोर्ड स्थित जिला कार्यालय में आयोजित मासिक बैठक में कही। उन्होंने कहा कि बढ़ता प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, घटते वन क्षेत्र और जल संकट मानव जीवन के लिए गंभीर चुनौती बन रहे हैं। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण को केवल सरकारी योजनाओं तक सीमित नहीं रखा जा सकता।बैठक में राजेश वशिष्ठ ने पर्यावरण बचाने के लिए दस उपाय अपनाने का आह्वान किया। इनमें अधिक से अधिक पौधे लगाकर उनकी देखभाल करना, सिंगल यूज प्लास्टिक से बचना, पानी की बर्बादी रोकना और बिजली की बचत करना शामिल है। उन्होंने छोटी दूरी के लिए पैदल चलने और साइकिल अपनाने के साथ सार्वजनिक परिवहन व कारपूलिंग को बढ़ावा देने की बात कही।संगठन मंत्री एडवोकेट नरेंद्र अत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के संदेश को बैठकों तक सीमित न रखकर घर-घर तक पहुंचाना होगा। महिला जिला अध्यक्ष उषा गुप्ता ने अभियान में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि महिलाएं पानी की बचत, प्लास्टिक का उपयोग कम करने और कचरे के उचित प्रबंधन के माध्यम से परिवारों को जागरूक कर सकती हैं।